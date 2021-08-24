نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار رعدية محليا قوية، اليوم الثلاثاء، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا رعدية محليا قوية ستهم، ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، أقاليم إفران وخنيفرة والحاجب، وفاس وأزيلال وبني ملال وميدلت وبولمان وصفرو وتازة وتاونات وكرسيف وتاوريرت وجرادة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأمطار الرعدية قد تكون مصحوبة محليا بهبات رياح وتساقط البرَد.

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