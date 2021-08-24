نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار رعدية محليا قوية، اليوم الثلاثاء، عددا من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا رعدية محليا قوية ستهم، ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، أقاليم إفران وخنيفرة والحاجب، وفاس وأزيلال وبني ملال وميدلت وبولمان وصفرو وتازة وتاونات وكرسيف وتاوريرت وجرادة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأمطار الرعدية قد تكون مصحوبة محليا بهبات رياح وتساقط البرَد.
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المجموع 2 آراء
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5 تعليقات
اللهم صيبا نافعا اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا من هذآ الفيروس .
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين .
الحمدلله على نعمة الله التي لاتحصى هذه بشارة خير ورزق وصحة وسلامة علينا والحمد لله
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب وامطرها يآرب على قدر النفع.
أنت الكريم وانت الرحيم وانت غفور رحيم نسألك اللطف والسلامة لعبادك الحمد لله على نعمك واسقينا الغيث ونحمد الله يآرب إنك عفو غفور رحيم وكلى كل شيء قدير .