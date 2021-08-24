حتى إشعار آخر.. قيس سعيد يمدد تعليق عمل البرلمان

هبة بريس - وكالات

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون، بأنها انقلاب ولكنه قال إنها “ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار”.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن قيس سعيد سيتوجه خلال الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي.

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