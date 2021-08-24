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تورطوا في تزوير “جوازات التلقيح”.. توقيف 4 أشخاص بتطوان

2021-08-24 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بمقهى للأنترنيت بمدينة تطوان، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في تزوير جوازات التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز سبعة جوازات تلقيح مزورة وجهاز حاسوب بحوزتهم، علاوة على أربعة هواتف محمولة وسيارة نفعية يتم إخضاعها للخبرة التقنية للاشتباه في كون صفائحها مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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