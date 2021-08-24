إيطاليا: مصرع مهاجر مغربي غرقا في عرض بحيرة بعد مطاردة بوليسية

هبة بريس - عبد اللطيف الباز

على طريقة افلام الأكشن الهوليودية بعد عملية مطاردة مثيرة لم تدم سوى 10 دقائق لثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة لقي مهاجر مغربي حتفه إثر تدخل أمني في المدخل الشرقي لمدينة ميلانو بالحديقة العمومية ” فورلانيني ” على مشارف مطار ليناتي الدولي، بعدما حاولوا الفرار من دورية للأمن أمرتهم بالتوقف بغرض مراجعة وثائقهم الشخصية، قبل أن يسقطوا في عرض البحيرة، ليموت أحدهم غرقا.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع الأشخاص الثلاثة كانوا على متن سيارة لم يمتثلوا لأمر التوقف، بعدما تمت محاصرتهم من قبل الفرقة الأمنية قاموا بالإرتماء في البحيرة الإصطناعية المتواجدة بالحديقة حتى يتمكنوا من الإفلات من العقاب، إلا أنه وأمام مرأى عناصر الأمن التي كانت تطاردهم تمكن اثنان فقط من عبور البحيرة بينما الشخص الثالث اختفت اثره وسط البحيرة ولم يتم العثور عليه إلا جثة هامدة تبين أنه من جنسية مغربية يبلغ من العمر 27 سنة.

هذا فيما استطاعا الشخصان الإثنان اللذان كانا رفقة الهالك الإفلات من قبضة الأمن.

وتابعت المصادر ذاتها أن التحريات الأمنية متواصلة لمعرفة حقيقة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث المأساوي، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة المهاجر المغربي الى المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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