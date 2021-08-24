تونس.. الغنوشي يقرر حل المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله

هبة بريس - وكالات

قرر رئـيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، ليل الاثنين/الثلاثاء، إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي من مهامهم وإعادة تشكيله.

وقالت الحركة في بيان على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، إن هذا يأتي تفاعلا مع ما استقر عليه من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي.

وأكدت الحركة التونسية أن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ستكون بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة.

ودعا الغنوشي أعضاء المكتب إلى تنفيذ مهامهم حتى تشكيل المكتب الجديد، كما تقدم لهم بالشكر على ما بذلوه خلال الفترة الماضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0