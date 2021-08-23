بركة :”السياسات الليبرالية لحكومة العثماني أفقدت المواطن الثقة في العمل السياسي“

بركة :”السياسات الليبرالية لحكومة العثماني أفقدت المواطن الثقة في العمل السياسي“
هبة بريس -الرباط
قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إن حزبه سيبني تحالفاته عقب انتخابات شتنبر المقبل، على البرنامج الانتخابي الذي يرتكز على القطعية مع السياسات الليبرالية لحكومة سعد الدين العثماني، التي أفقدت المواطن المغربي الثقة في العمل السياسي.
وأضاف بركة خلال تصريحاته على القناة الثانية، أن حزب الاستقلال اختار الخروج من الحكومة والاصطفاف في المعارضة، بسبب ضعف وتيرة وسرعة مسار الإصلاحات التي تباشرها الحكومة خاصة الاصلاحات الكبرى والمهيكلة، على غرار إصلاح التقاعد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وغيرها.
كما استحضر نزار بركة، خلال حديثه، حملة المقاطعة لبعض المنتوجات، مسجلاً غياب الحكومة إبان هذه الحملة، كونها لم تقم بأي شيء لحماية المواطن والدفاع عن قدرته الشرائية في مواجهة شجع الشركات الكبرى. على حد تعبيره.
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5 تعليقات
سياسة حزب الاستقلال هي التي ادت الى أزمات بالمغرب وهي المسؤولة عن نفسي الزبونية والمخسوبية وكا السياسات اللاشعبية التي يعيشها المغاربة حزبكم واحزاب سبق انها كانت في الحموات السابقة هي الان في مزبلة التلريخ
المغاربة فقدوا التقة في الجميع حتى قبل قدوم العدالة والتنمية ليس في القنافد أملس
كل حزب يلوم الآخر وكلهم وجهان لعملة واحدة. يتناسى الاستقلال بأنه حكم المغرب لعدة ولايات و نهب كيف شاء وعتى فسادا ثم جاء الدور على الاشتراكيين فأكلوا من الكعكة حتى آخرها وصدمنا أخيرا بالإسلاميين.
البجيدي نقل منكم اغلب اطروحاته و تصرفاته و على رأسها هذا اديالنا….نحن ابناء فترة معينة نعي جيدا ذلك ..و عليه نقص فيخرات و لا تطلق العنان فالكلام لك او عليك و لو بعد حين
حزب الاستقلال يتكلم عن السياسات الليبيرالية…و من هو اب السياسات الليبيرالية منذ كانت السياسة ؟؟؟؟!!!!