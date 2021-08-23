قيدوم النقابيين المغاربة ” نوبير أموي” يمر بوعكة صحية

قالت مصادر عليمة من الدار البيضاء، إن نوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعدما تدهورت صحته بشكل مفاجئ.

وقالت المصادر نفسها، إن قيدوم النقابيين بالمغرب، يعاني من مضاعفات مرض الربو المزمن والقلب، مما دفع الاطباء إلى نصحه بالراحة المطلقة والكف عن الانشغالات بالنقابة، فيما لم تتأكد المصادر نفسها، من أن نوبير الأموي قد أجرى عملية جراحية أم لا.

وكان آخر ظهور لنوبير الأموي من خلال المشاركة في المسيرات الاحتجاجية ضد حكومة بنكيران، حتى أنه وصف الوضع إبان حكومة العدالة والتنمية ب”المزري”، وقال إن المجتمع المغربي بدأ يفقد توازنه وأصبح يعيش إختلالات تهدد الاستقرار، وقال الأموي إن الحكومة كثيرة على العدالة والتنمية.

واليوم يرقد الاموي في المستشفى بعد وعكة صحية ثانية في آخر ولاية لحكومة العثماني، وبداية العد العكسي للانتخابات التشريعية والجماعية ل 2021.