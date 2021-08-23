صاحبة ”سورة الويسكي“ تغادر سجن الوداية بعد قضاء عقوبتها الحبسية
عانقت الشابة المغربية، التي عرفت قضيتها ب”صاحبة الويسكي“، وذلك بعدما أقدمت على تحريف سورة الكوثر عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، (غادرت) مساء يومه الإثنين الحرية بعد مغادرتها أسوار سجن الوداية ضواحي مدينة مراكش، وقضائها المدة الحبسية المتمثلة قي شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن حكمت بتاريخ 28 يونيو 2021، على الشابة المذكورة، بثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم، بتهمة الاساءة للدين الاسلامي الدين.
وغادرت الشابة المتهمة، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل من يومه الاثنين 23 غشت بتصحيح الحكم الابتدائي، والاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلها الصائر .
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد اعتبرت الحكم الابتدائي الصادر في حق الشابة التي تحمل الجنسية الإيطالية، وتبلغ من العمر 23 سنة، وتتابع دراستها بفرنسا، قاسيا وغير متوازن، داعية إلى تدارك الأمر .
وتم توقيف المعنية بالأمر، من طرف أمن مطار الرباط-سلا بتاريخ 20 يونيو الماضي، عقب عملية التنقيط التي كشفت على أن الأخيرة تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف أمن مراكش منذ سنة 2019 ، الأمر الذي عجل باقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق قبل عرضها على النيابة العامة بمراكش التي قررت متابعتها بتهمة ”الإساءة للدين الإسلامي“.
5 تعليقات
ماكاين لي مضسر قد جمعية حقوق الإنسان
من خمس سنين ونصف زائد غرامة خمسين ألف درهم … إلى شهرين موقوفة التنفيذ !! عجيب، اللي فهم شي حاجة يشرح لنا
{قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
لو كانت ذرة ايمان وغيرة على دين الله فلا يجب ان تخرج هذه الزندقة من السجن بل واجب الحكم ان يكون اقسى ؟ ولكن مع الاسف الشديد خرجت الغيرة على الاسلام من القلوب واصبحنا نحكم باهواء المنافقين والصليبيين على المجرمين .
انا ارى ان ما قامت به شيء عادي فالله ديال المسلمين تحدى البشر على ان يأتوا بمثل القرآن وهي جربت حظها. أين المشكل ??
مجرد تساؤل.
ما الفرق بين سورة القرآن وصورة الملك !!!؟؟؟
من يسيء لسورة من القران عقوبته 60 حبس موقوفة النفاذ.
ومن يسيء لصورة الملك، فطبقا للفصل 267 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 10000 درهم إلى 100000 درهم.