صاحبة ”سورة الويسكي“ تغادر سجن الوداية بعد قضاء عقوبتها الحبسية

هبة بريس- مراكش

عانقت الشابة المغربية، التي عرفت قضيتها ب”صاحبة الويسكي“، وذلك بعدما أقدمت على تحريف سورة الكوثر عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، (غادرت) مساء يومه الإثنين الحرية بعد مغادرتها أسوار سجن الوداية ضواحي مدينة مراكش، وقضائها المدة الحبسية المتمثلة قي شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ.

وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن حكمت بتاريخ 28 يونيو 2021، على الشابة المذكورة، بثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم، بتهمة الاساءة للدين الاسلامي الدين.

وغادرت الشابة المتهمة، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل من يومه الاثنين 23 غشت بتصحيح الحكم الابتدائي، والاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلها الصائر .

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد اعتبرت الحكم الابتدائي الصادر في حق الشابة التي تحمل الجنسية الإيطالية، وتبلغ من العمر 23 سنة، وتتابع دراستها بفرنسا، قاسيا وغير متوازن، داعية إلى تدارك الأمر .

وتم توقيف المعنية بالأمر، من طرف أمن مطار الرباط-سلا بتاريخ 20 يونيو الماضي، عقب عملية التنقيط التي كشفت على أن الأخيرة تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف أمن مراكش منذ سنة 2019 ، الأمر الذي عجل باقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق قبل عرضها على النيابة العامة بمراكش التي قررت متابعتها بتهمة ”الإساءة للدين الإسلامي“.

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