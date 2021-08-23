بسبب فعالية اللقاح … الإعلامية أغوتان إيمان تقصف ‘إيمان بطمة’

نجلاء مزيان: هبة بريس

قصفت الإعلامية المغربية أغوتان إيمان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (قصفت) شقيقة الفنانة دنيا بطمة بسبب تصريحاتها الأخيرة المتعلقة بفعالية اللقاح.

و كتبت أغوتان عبر خاصية ستوري بنفس المنصة:”كلام غير مسؤول صادر عن إنسانة غير مسؤولة كان بإمكانها الاحتفاظ بقناعاتها لنفسها عوض تقاسمها مع مليوني متابع لصفحتها في أوج الحرب على الكوفيد و مجهودات الوطن لتوفير اللقاح للمواطنين من انتم”.

و يشار أن إيمان بطمة سبق أن نشرت تدوينة تطرح عدة تساؤلات من خلالها حول فعالية اللقاح، والتي جاءت كالتالي :”لنناقش هاد المسألة تاع اللقاح بموضوعية خصوصا مع الناس لي تايقولو أن اللقاح ضروري و مهم”.

و أضافت :”لحد الان و بتصريحات المسؤولين تيقولو أن اللقاح لا يحمي من الفيروس ولا يحمي من العدوى، بمعنى أن واحد داير اللقاح يقدر يتصاب بالفيروس و هادشي لي أكدو الواقع “.

و واصلت:” الناس تصابو بكورونا من بعد ما دارو اللقاح و بمعنى آخر أنه يقدر ينقل العدوى لشخص آخر، السؤال لي يطرح نفسه في هاد الحالة أشنو الفائدة من هاد اللقاح إذا مكانش غادي يحبس الفيروس”.

و اختتمت التدوينة قائلة :” يعني بعبارة أخرى من ناحية نقل الفيروس بحال لي داير اللقاح بحال لي مدايروش”.

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