فاس : الحبس النافذ لـ11 شخصا من أصحاب “الجيليات الصفراء” ضمنهم 3 أشقاء

ع محياوي _ هبة بريس

حكمت المحكمة الابتدائية بفاس اليوم الإثنين 23 غشت الجاري، على 3 أشقاء ضمن شبكة مكونة من 11 شخصا من أصحاب “الجيليات الصفراء”، بعد 3 أشهر من إيداعهم سجن بوركايز ضمن ثاني مجموعة تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

وقضت على الأخ الأكبر بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة، مقابل 8 أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة لكل واحد من أشقائه ، كما أدين شخصين آخرين بالعقوبة والغرامة نفسها، في الوقت الذي أدين 6 متهمين آخرين بالغرامة نفسها و3 أشهر حبسا نافذا لتورطهم في نفس التهم.

وآخذت المحكمة المتهمين، بتهم النصب والاحتيال والمشاركة في ذلك وكذا المشاركة في تزييف أوراق مطبوعة العنوان تستعملها الإدارة العامة وبيعها واستعمالها، بعدما توبعوا بذلك في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس.

وقضت المحكمة بأداء المتهمين جميعهم بالتضامن 3 ملايين سنتيم لجماعة فاس في شخص ممثلها القانوني، بعد انتصابها طرفا مدنيا في الملف على غرار أول الملفات المحكومة قبل أيام والتي أدين فيها شخصان بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحد منهما، مقابل 4 أشهر موقوفة للثالث.

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