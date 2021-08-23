فاس : الحبس النافذ لـ11 شخصا من أصحاب “الجيليات الصفراء” ضمنهم 3 أشقاء

2021-08-23 / 9:55 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

حكمت المحكمة الابتدائية بفاس اليوم الإثنين 23 غشت الجاري، على 3 أشقاء ضمن شبكة مكونة من 11 شخصا من أصحاب “الجيليات الصفراء”، بعد 3 أشهر من إيداعهم سجن بوركايز ضمن ثاني مجموعة تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

وقضت على الأخ الأكبر بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة، مقابل 8 أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة لكل واحد من أشقائه ، كما أدين شخصين آخرين بالعقوبة والغرامة نفسها، في الوقت الذي أدين 6 متهمين آخرين بالغرامة نفسها و3 أشهر حبسا نافذا لتورطهم في نفس التهم.

وآخذت المحكمة المتهمين، بتهم النصب والاحتيال والمشاركة في ذلك وكذا المشاركة في تزييف أوراق مطبوعة العنوان تستعملها الإدارة العامة وبيعها واستعمالها، بعدما توبعوا بذلك في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس.

وقضت المحكمة بأداء المتهمين جميعهم بالتضامن 3 ملايين سنتيم لجماعة فاس في شخص ممثلها القانوني، بعد انتصابها طرفا مدنيا في الملف على غرار أول الملفات المحكومة قبل أيام والتي أدين فيها شخصان بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحد منهما، مقابل 4 أشهر موقوفة للثالث.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة.. انتحار ضابط شرطة متقاعد بمنزله في ظروف غامضة‎‎

تازة.. انتحار ضابط شرطة متقاعد بمنزله في ظروف غامضة‎‎

2021-08-22 / 10:07 مساءً
Photo of ألحقوا خسائر بممتلكات المواطنين…توقيف خمسة مشجعين كرويين بالبيضاء

ألحقوا خسائر بممتلكات المواطنين…توقيف خمسة مشجعين كرويين بالبيضاء

2021-08-22 / 4:29 مساءً
Photo of جرسيف : مصرع عامل بناء و إصابة اثنين في حادث شغل بورش بناء

جرسيف : مصرع عامل بناء و إصابة اثنين في…

2021-08-22 / 1:07 مساءً
Photo of مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح في حادثة سير بضواحي كلميم

مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح في حادثة سير…

2021-08-21 / 8:05 مساءً
Photo of شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني بفاس

شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني بفاس

2021-08-21 / 3:01 مساءً
Photo of متورط في سرقات بالعنف من داخل السيارات.. توقيف شخص بمكناس

متورط في سرقات بالعنف من داخل السيارات.. توقيف شخص…

2021-08-21 / 11:40 صباحًا
Photo of أمن الناظور يوقف مواطنا نرويجيا من أصل عراقي مبحوث عنه دوليا

أمن الناظور يوقف مواطنا نرويجيا من أصل عراقي مبحوث…

2021-08-21 / 10:37 صباحًا
Photo of تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3.5 و 3.6 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3.5 و 3.6 درجات بإقليم…

2021-08-21 / 9:48 صباحًا
Photo of جرسيف : إستنفار أمني بعد العثور على جثة شخص في ظروف غامضة

جرسيف : إستنفار أمني بعد العثور على جثة شخص…

2021-08-21 / 1:02 صباحًا
Photo of غرق ثلاث فتيات بشاطئ هوارة ضواحي طنجة

غرق ثلاث فتيات بشاطئ هوارة ضواحي طنجة

2021-08-20 / 5:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق