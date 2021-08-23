طلبة حاملو الإجازة في التربية يطالبون بالولوج المباشر لمراكز التربية والتكوين
ناشد طلبة الإجازة في التربية، الوزارة الوصية على القطاع، بالسماح لهم بالولوج المباشر لمراكز التربية والتكوين، مع فتح ماسترات تربوية تخول لأصحاب الإجازة في التربية استكمال مسارهم الدراسي، عوض الوضعية الحالية التي تشترط عليهم اجتياز مباراة كتابية و مقابلة شفوية عند ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين دون أي امتياز يذكر.
ناشد المعنيون بالأمر الوزارة الوصية على القطاع في اتصال هاتفي بجريدة هبة بريس الإلكترونية، بالاستجابة لمطالبهم ضمانا لنجاح هذه المشروع.
واستعرض الطلبة الحاملون للإجازة في التربية، كرونولوجيا أحداث هذه الشعبة، إذ أشاروا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تبنت في 2018 مشروع 200 ألف مدرس في أفق سنة 2030، حيث تم إنزال مشروع “مدرس المستقبل” الذي انبثقت عنه الإجازة في التربية بشقيها، الإجازة في التربية تخصص ـ التعليم الابتدائي ـ و تخصص ـ التعليم الثانوي ـ ، التي تحتضنها المدارس العليا للأساتذة، والمدارس العليا للتربية والتكوين و بعض المسالك في الجامعات والكليات المغربية، حيث كانت هذه المبادرة من أفضل المشاريع الإصلاحية،التي عزمت الوزارة على إطالقها، والتي أشارت إليها الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، مما جعل من معظم الحاصلين على شهادة الباكالوريا يجتهدون من أجل الولوج لهذا السلك بكامل وعيهم، و كاملالحرية والعزيمة.
وشدد طلبة الإجازة في التربية أن مسيرتهم قبل الولوج الى هذا التكوين، تمر من انتقاء أولي، امتحان كتابي، امتحان شفوي، وبعد النجاح تليه تلقي تكوينات في وحدات الديداكتيك و البيداغوجيا و علوم التربية ،وأخلاقيات المهنة والتشريع، وتكوينات معرفية خاصة بكل تخصص، و امتحانات المراقبة المستمرة، و امتحان نهائي لكل وحدة عند نهاية الفصل، إضافة إلى انخراط ميداني داخل الوسط التربوي في الفصل الخامس هدفه التعرف على المدرسة و محيطها، وانغماس ميداني في الفصل السادس يتحمل فيه الطالب المتدرب مسؤولية القسم و ما يشملها من إعداد الدروس وتقديمها وإنجاز الفروض و تصحيحها، بالاضافة إلى كل هذا يخضع طلبة الاجازة في التربية إلى نظام صارم في الحضور يتميز بالانضباط و الحضور الاجباري .
7 تعليقات
#طلبة_الإجازة_في_التربية_يطالبون_بالولوج_المباشر_للمراكز_الجهوية_لمهن_التربية_والتكوين
على الوزارة أن تستجيب لصوت الطلاب، فمستقبلهم الدراسي وكذا المهني على المحك . وإلا سيخلق هذا مشكلا كبيرا في طريق هذه المدارس .
من حقهم المطالبة بذلك لانهم تعبوا لولوج لهذه المهنة بحب، فلو كانوا لا يريدونها، ماكانوا استكملوا دراساتِهم في سلك الاجازة في التربية، بل كانوا على غرار ذلك كباقي الطلبة يستكملون دراساتِهم في سلك الاجازة الأساسية.
على الوزارة أن تستجيب لصوت الطلاب، وإلا سيعرقل هذا السيرورة التعليمية لطلاب الجدد بهذه المدارس والتي لا تعطي للطالب أي امتياز يذكر .مما يزيد الإكراهات مستقبلا للولوج لمدرسة تحت ماتسمى (مدرسة التربية والتكوين ) والسؤال المطروح مامصير خريجي هذه المدرسة؟؟!
لهم كل الحق قي المطالبة بالولوج المباشر لان تكوينهم يخول لهم ذلك.
ما مصير الذين حصلوا على ديبلوم من كلية علوم التربية بالرباط لمدة سنة من التدريس والتكوين بعد حصولهم على الاجازة في مختلف التخصصات.لقد وعدهم السيد الوزير الحالي باعطاءهم الأولوية في ولوج مراكز التربية والتكوين لكن لم يف بوعده.الديبلوم موقع من طرف عميد الكلية ومن طرف رءيس جامعة محمد الخامس السيد امزازي الذي أصبح وزيرا بعد ذلك.
هذا التكوين يجعلكم أكثر كفاءة لاجتياز المباراة بنجاح والبرهنة عن استحقاقكم.. أما أن تلجوا المراكز مباشرة فهذا فيه هضم لشريحة كبيرة من الشباب الذين ينتظرون مباريات التعليم…