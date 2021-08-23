طلبة حاملو الإجازة في التربية يطالبون بالولوج المباشر لمراكز التربية والتكوين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ناشد طلبة الإجازة في التربية، الوزارة الوصية على القطاع، بالسماح لهم بالولوج المباشر لمراكز التربية والتكوين، مع فتح ماسترات تربوية تخول لأصحاب الإجازة في التربية استكمال مسارهم الدراسي، عوض الوضعية الحالية التي تشترط عليهم اجتياز مباراة كتابية و مقابلة شفوية عند ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين دون أي امتياز يذكر.

ناشد المعنيون بالأمر الوزارة الوصية على القطاع في اتصال هاتفي بجريدة هبة بريس الإلكترونية، بالاستجابة لمطالبهم ضمانا لنجاح هذه المشروع.

واستعرض الطلبة الحاملون للإجازة في التربية، كرونولوجيا أحداث هذه الشعبة، إذ أشاروا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تبنت في 2018 مشروع 200 ألف مدرس في أفق سنة 2030، حيث تم إنزال مشروع “مدرس المستقبل” الذي انبثقت عنه الإجازة في التربية بشقيها، الإجازة في التربية تخصص ـ التعليم الابتدائي ـ و تخصص ـ التعليم الثانوي ـ ، التي تحتضنها المدارس العليا للأساتذة، والمدارس العليا للتربية والتكوين و بعض المسالك في الجامعات والكليات المغربية، حيث كانت هذه المبادرة من أفضل المشاريع الإصلاحية،التي عزمت الوزارة على إطالقها، والتي أشارت إليها الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، مما جعل من معظم الحاصلين على شهادة الباكالوريا يجتهدون من أجل الولوج لهذا السلك بكامل وعيهم، و كاملالحرية والعزيمة.

وشدد طلبة الإجازة في التربية أن مسيرتهم قبل الولوج الى هذا التكوين، تمر من انتقاء أولي، امتحان كتابي، امتحان شفوي، وبعد النجاح تليه تلقي تكوينات في وحدات الديداكتيك و البيداغوجيا و علوم التربية ،وأخلاقيات المهنة والتشريع، وتكوينات معرفية خاصة بكل تخصص، و امتحانات المراقبة المستمرة، و امتحان نهائي لكل وحدة عند نهاية الفصل، إضافة إلى انخراط ميداني داخل الوسط التربوي في الفصل الخامس هدفه التعرف على المدرسة و محيطها، وانغماس ميداني في الفصل السادس يتحمل فيه الطالب المتدرب مسؤولية القسم و ما يشملها من إعداد الدروس وتقديمها وإنجاز الفروض و تصحيحها، بالاضافة إلى كل هذا يخضع طلبة الاجازة في التربية إلى نظام صارم في الحضور يتميز بالانضباط و الحضور الاجباري .

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