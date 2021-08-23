الملك يهنئ “هاكيندي هيشيليما” بمناسبة انتخابه رئيسا لزامبيا

2021-08-23 / 9:26 مساءً
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هبة بريس - و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى هاكيندي هيشيليما، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية زامبيا.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس هاكيندي هيشيليما، راجيا له كامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية الملك “وأود بهذه المناسبة، أن أشيد بالثقة التي حظيتم بها لخدمة شعبكم وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا لكم، في هذا الصدد، حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المثمر القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها لتشمل مختلف المجالات لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين وخير قارتنا الإفريقية”.

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