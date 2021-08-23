المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

هبة بريس - الرباط

صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الإثنين 23 غشت، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وهمت التعيينات، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث تم تعيين مصطفى أبو معروف: عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

كما تم تعيين السعيد المسكيني، عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديد –جامعة شعيب الدكالي بالجديدة. و محمد لروز، عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس-جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

التعيينات شملت أيضاً، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حيث تم تعيين حنان بلياكو، في منصب مديرة الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.

وبالنسبة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فقد تم تعيين أمان فتح الله، بمنصب المديرة العامة للموانئ والملاحة التجارية.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين خدوج كنو، بمنصب مديرة الوكالة الحضرية للرباط-سلا، و أزهار أقطيطو، بمنصب مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى تعيين زهراء ساهي، بمنصب مفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي.

أما على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني، فقد تم تعيين محمد عاشق، في منصب، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1