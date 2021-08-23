تأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب

هبة بريس - الرباط

تم يومه الاثنين الخميس، دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، قدهما وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يتعلق الأول الحامل لرقم 2.21.640 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وكشف بلاغ المجلس الحكومي المنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها.

وأفاد بلاغ المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، حيث يتمحور هذا المشروع، حول تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، كما سيتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة؛ إضافة لتحديد كيفيات سيرها.

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