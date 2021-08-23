الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية

هبة بريس - الرباط

تدارس وصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد يومه الاثنين 14 محرم 1443، الموافق ل 23 غشت 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أربع مشاريع مراسيم قدمها وزير الداخلية متعلقة بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومجموعاتها .

ويتعلق مشروع مرسوم الأول الحامل لرقم 2.21.578 بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها. فيما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.21.579 بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

كما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.21.580 بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، فيما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.21.581 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

وأفاد بلاغ المجلس الحكومي، أن مشاريع هذه المراسيم تندرج في إطار تنزيل المقتضيات الخاصة بالموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها ومبادئ ومعايير وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها ، وذلك من أجل استقطاب الكفاءات العاملة بالقطاعين العام والخاص والتي هي في حاجة ماسة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي تضطلع بها الجماعات الترابية.

وأضاف ذات البلاغ، أن معايير التعيين في هذه المناصب، ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص مع مراعاة مقاربة النوع، بالإضافة إلى ارتكاز مساطر التعيين على مبادئ التنافسية عبر فتح باب الترشح لهذه المناصب للكفاءات العلمية والإدارية والمهنية، كما تم إقرار نظام للتحفيزات المادية من أجل تشجيع الكفاءات للولوج إلى هذه المناصب.

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