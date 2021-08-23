أكادير : الاستقلاليون يكشفون عن برنامجهم الانتخابي وأعمار المترشحين بين 35 و 40 سنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم حزب الاستقلال بأكادير، لقاء صحفي عشية اليوم 23 غشت الجاري،بأحد الفنادق المصنفة، كشف من خلاله عن أسماء مرشحيه لخوض الانتخابات التشريعية والجماعية المزمع تنظيمها في الثامن من شهر شتنبر القادم.

واستعرض الدكتور جمال للديواني وكيل لائحة التشريعية بدائرة أكادير إداوتنان، ووكيل اللائحة الجماعية، أهم الخطوات في التشخيص المجالي من أجل وضع برنامج انتخابي يتماشى مع الواقع، وبشكل تشاركي مع الساكنة، وأضاف الديواني أن البرنامج المحلي أو الجهوي، قام به أطر من حزب الميزان، انبنى على أسس يتوخى الحزب تحقيقها محليا وجهويا من ضمنها حكامة محلية و انصاف مجالي، تم تحقيق خدمات القرب للمواطنين.

وكشف الديواني، أن معدل أعمار المترشحين 40 سنة، فيما حدد معدل سن مترشحات حزب الميزان 35 سنة.

من جانبها تحدثت وكيلة اللائحة الجهوية لحزب الميزان، خديجة فلكي، أن الطريقة التي تم اعتمادها في الترشيحات كانت تحقيق المناصفة، مؤكدة أن البرنامج الانتخابي الجهوي الخاص بحزب الاستقلال، اعتمد عملية رصد عميق للتفاوتات بين مدن واقاليم جهة سوس ماسة.

وفي ظل الاحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية لدائرة أكادير اداوتنان، أكد الديواني أن كل الحظوظ متساوية بين الاحزاب، وان المواطن سيكون نقطة الحسم في اختياراته للحزب الذي يحس بنبضه وانشغالاته اليومية.

مشيرا في نفس السياق، أن حزب الميزان محليا، حاول وضع لائحة مرشحيه من ” اولاد الشعب” من أطر وكفاءات ستمتل كل أحياء المدينة من أجل انصاف مجالي.

وبخصوص أسئلة الصحافيين حول التحالفات والاكراهات المستقبلية في تدبير شؤون بلدية اكادير، خصوصا الشغل باعتباره اختصاص مشترك مع مؤسسات الدولة، أكد الديواني أن هناك صحيح اكراهات لكن الحزب من خلال برنامجه، سيعمل على تجاوزها، وبخصوص التحالفات، كشف وكيل لائحة الحزب محليا واقليميا، أن هناك مؤسسات الحزب من ضمنها المنسقية الجهوية والمحلية ستتدارس هذه النقطة وقت الاعلان النتائج.

وبخصوص لائحة الجهة تم اختيار ” الشناق” هو رجل أعمال شاب، فيما وكيلة لائحة النساء على مستوى بلدية أكادير تم اختيار الشابة “سناء الحيان”.

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