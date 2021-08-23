الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق باستعمالات القنب الهندي
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 السالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.
وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، وتطبيقا للمادتين 32 و35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
8 تعليقات
اطالب والح في طلب توصلي بحصتي الشهرية من المنتوج الوطني وبصفة دورية عن طريق البريد المضمون على ان اؤدي ثمنه نقدا عند التوصل . الوطنيون اولى
قال الله تعالى (وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترافيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا..)تسمية الأشياء بغير مسمياتها لا يضيفي عليها طابع الشرعية . والله عز وجل لا يبارك في الحرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الحرام يجمع بين من يتناوله ومن يتاجر به ومن يشرف عليه فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
نتمنى أن تتسم العملية بالشفاهية والوضوح حتى يتسنى للفلاح ان يستفيد قبل رب العمل .كما نتمنى الخير لبلدنا العزيز بما يخدم مصالحه وتنميته في الحلال….
شئ جميل ولكن هؤلاء يجب ان يكونوا ينتمون إلى هذه المناطق لكي تنجح التجربة اما إذا عين أناس من خارج المنطقة بمثابة الانسان غير صالح في المكان الصالح ..
سؤالنا لماذا دائما وزارة الداخلية الوصية على كل القطاعات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أما الفلاح من يمثله ويرد بحقه فهو عبدضعيف لاحولة ولا قوة الا بالله المستفيد الاول الاكبرمن هذ السفقة هم ذوي النفود العظمى المتوحشين ذوي الرؤوس ….. ومافيها من التهريب والاتجار في العشبة… آلله يأخذ فيهم الحق فيما يفعلونه في الفلاح الضعيف.
في بعض الدول الأوروبية لماتصدر مثل هكذا .تصدر لصالح الشعب وبالاخص للفلاح اي تقنن النفع والضرر .ام عندنا اصدار هذا فهو ضدد الشعب والفلاح الضعيف . أي تربية المستمرة تكون دائما لصالح اصحاب(الشكارة) اوضح واستسمح لانني اقول الواقع.
القنب الهندي ممنوع عندنا ولا يسمح الاتجار فيه لانه يعتبر من المخذرات . إلا بمقتضى القانون الذين يملك القانون هم ارباب العمل . أما اللذين يشتغلون في السر فحركاته مراقبة… وفي حالة انغماسه في هذآ الشأن فمصيره معروف.. معناه تقترب تحرق. أي لا يتركون له ولو فتاتة ؤقتات منه او هذآ غير معقول.. في بعض الدول الأوروبية القنب الهندي وغيره من المخدرات تباع في مكاتب السجارة لربح السياح اللذين يتوافدون عليها بكثرة وبها انقطع الطريق على الباعة الخارجين عن القانون .. أما عندنافممنوع لكل الباعة ههه