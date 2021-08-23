كورونا المغرب
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تسجيل 2996 إصابة و97 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-23 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2996 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 813.945 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 97 وفاة ليصل العدد إلى 11.889، بينما تم التأكد من 6124 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 730.669.

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‫6 تعليقات

  1. مع اقتراب الانتخابات عدد الحالات بطبيعة الحال ستنخفظ هذا من المؤكد لانه مخطط مدروس من اجل مصلحة حتى الدخول المدرسي تاجل على حساب مصلحتهم.

  2. ل صرح سابقا رئيس الحكومة أنه مباشرة بعد التلقيح 70 في المئة من المغاربة سوف نرجع لحايتنا الطبيعية اليوم لله الحمد وصلنا الى50 في المئة لذالك اتمنى تخفيف من الحجر الصحي .

  5. خلق الإنسان ضعيفا . فيروسخ لايرى سوى بالمجهر الالكتروني حير العالم وشل الحركة الاقتصادية والاجتماعية.. اللهم اني عبادك الضعفاء ليس لهم قوة الا بالله اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس بقوتك وملكوتك ولا الاه الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح لنا أن كنا من الظالمين وينجينا من كل سوء وشر يآرب

  6. اللقاحخ الصيني يفرز مضادات الاجسام 10 مرات أقل من اللقاحات المعترف بها دوليا اما الاصابات في المغرب سنعللها بقلة التحاليل او حتى بان هناك مصابين كثر لا يلجؤون المستشفيات ويفضلون العلاج في منازلهمخ ..اما كثرة الوفيات وخاصة الملقحين منهم والذين توفو بالانعاش فما تفسيره ؟؟ابول هذا لانني فقذت افرادا من صديقاتي اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك بارب وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم

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