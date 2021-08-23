تسجيل 2996 إصابة و97 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2996 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 813.945 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 97 وفاة ليصل العدد إلى 11.889، بينما تم التأكد من 6124 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 730.669.

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