تأجيل موعد الدخول المدرسي إلى غاية 10 شتنبر
هبة بريس - الرباط
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل موعد الدخول المدرسي برسم موسم 2021-2022، إلى غاية 10 شتنبر.
هذا وأكد مصدر من الوزارة الوصية لجريدة ”هبة بريس“ قرار تأجيل موعد الدخول المدرسي برسم موسم 2021-2022، إلى غاية 10 شتنبر، عوض موعد 03 شتنبر الذي كان مقرراً سابقاً.
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تعليق واحد
باعتباري أبا لأربعة أطفال متمدرسين، أقترح تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية الانتهاء من تلقي الجرعة الثانية من التلقيح ضد كورونا لجميع التلاميذ حفاظا على سلامة الجميع.