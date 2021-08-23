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تأجيل موعد الدخول المدرسي إلى غاية 10 شتنبر

2021-08-23 / 4:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل موعد الدخول المدرسي برسم موسم 2021-2022، إلى غاية 10 شتنبر.

هذا وأكد مصدر من الوزارة الوصية لجريدة ”هبة بريس“ قرار تأجيل موعد الدخول المدرسي برسم موسم 2021-2022، إلى غاية 10 شتنبر، عوض موعد 03 شتنبر الذي كان مقرراً سابقاً.

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تعليق واحد

  1. باعتباري أبا لأربعة أطفال متمدرسين، أقترح تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية الانتهاء من تلقي الجرعة الثانية من التلقيح ضد كورونا لجميع التلاميذ حفاظا على سلامة الجميع.

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