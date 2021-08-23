مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، رصد حالات مصابة بسلالة “دلتا بلس” في مصر، خلال الأسابيع الماضية، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء اتجاه الدولة لإلزامية التلقيح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الوزيرة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أن “أول حالة رصدناها بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة، وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر”.

وتابعت “مشكلة متحورة دلتا بلس تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة”.

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