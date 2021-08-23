تيزنيت : ساكنة إدلحسن تحتج ” بغينا قنطرة ماشي قادوس”

2021-08-23 / 3:21 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

نظم العشرات من ساكنة منطقة سيدي بوعبدلي إدلحسن بإقليم تزنيت، وقفة إحتجاجية ضد إنشاء ” قنطرة صغيرة ” على مستوى مشروع الطريق السريع الرابط بين تيزنيت و العيون، مؤكدين أن هذه المنشأة الفنية الجديدة، لم تستجب لمطالب الساكنة، بل زادت من عزلتهم، رافعين شعارات منددة بذلك ( بغينا قنطرة ماشي قادوس) .

وطالب المحتجون من وزارة التجهيز توسيع المعبر المنجز والذي يتسع لمرور سيارة صغيرة فقط، في حين أن المنطقة تشهد المجال الفلاحي، ولا يتسع المعبر لمرور السلع، مما يعد شكلا معيبا لا يمكن أن يقدم خدمات التنقل بشكل سلس لاهالي المنطقة.

ووصف المحتجون أن إنشاء هذا المعبر يعد ” مهزلة” مؤكدين أن الدراسات التي وضعت لهذه المنشأة الفنية لم تأخد بعين الاعتبار النشاطات الاقتصادية للساكنة، مؤكدين بما وصفوه ب ” قادوس” لا يمكن عبور السلع من خلاله .

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تعليق واحد

  1. نفس الشيء نحن سكان الدشيرة جماعة المعدر إقليم تزنيت نعاني من هذا القدوس ولقد قمنا بوقفات واحتجاجات ومراسلات ولا شيئ كلهم أذان صامة

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