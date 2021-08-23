رجوى الساهلي تعلن تبنيها للرضيعة التي عثر عليها في حاوية الازبال

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن نيتها في تبني الرضيعة التي تم العثور عليها في حاوية الازبال.

و كشفت الفنانة المغربية عبر مقطع فيديو قامت بنشره بنفس المنصة، أنها مستعدة لرعاية الرضيعة و معاملتها كابنتها .

و ردا على من انتقدها بسبب إظهارها لوجه الرضيعة في مقطع فيديو، قالت رجوى أنها مؤثرة و من الضروري أن تنشر الخير و الأشياء الإيجابية بحسابها، حتى تستطيع التأثير على متابعيها إيجابيا.

و اختتمت قائلة أنها تحلم بإنشاء مركز لإيواء الأطفال المتخلى عنهم، مضيفة أنها لن تعير أي اهتمام للمنتقدين الذين يفضلون “العرا على الخير” على حد قولها.

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