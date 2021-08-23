رجوى الساهلي تعلن تبنيها للرضيعة التي عثر عليها في حاوية الازبال
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلنت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن نيتها في تبني الرضيعة التي تم العثور عليها في حاوية الازبال.
و كشفت الفنانة المغربية عبر مقطع فيديو قامت بنشره بنفس المنصة، أنها مستعدة لرعاية الرضيعة و معاملتها كابنتها .
و ردا على من انتقدها بسبب إظهارها لوجه الرضيعة في مقطع فيديو، قالت رجوى أنها مؤثرة و من الضروري أن تنشر الخير و الأشياء الإيجابية بحسابها، حتى تستطيع التأثير على متابعيها إيجابيا.
و اختتمت قائلة أنها تحلم بإنشاء مركز لإيواء الأطفال المتخلى عنهم، مضيفة أنها لن تعير أي اهتمام للمنتقدين الذين يفضلون “العرا على الخير” على حد قولها.
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المجموع 2 آراء
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4 تعليقات
مزيان الاه اسهل
ولكن جداري ان تعطيها اسمك العائلي لانه حرام في الشرع.
يمكن لك أن تعطيها اي اسم اخر .
بنت الناس، الله يحفضها
اين هي العدالة والديموقراطية هنا عندما يوافق لك بتبني هده الرضيع وهناك آلاف الأسر قبلك تنتظر دورها مند سنين في تبني طفل او طفله ؟؟؟ في كل الدول الديموقراطي هناك لائحة تسجل فيها الأسر الراغبه في التبني ويتم احترام الأسبقية ولا فرق فيها بين مغنيه وربه بيت …
المشكل هو الاسلام يحرم التبني رغم أنه أسمى وأنبل شيء يمكن ان يقوم به الانسان. وحرم لا لشيء الا ليتزوج محمد بزوجة الابن الذي تبناه. وحنا مالنا شغلنا نبقاو واحلين فخرافة ويرفضون ان يسجلوا معنا هؤلاء الاطفال في الوثائق