إلى غاية 10 أكتوبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
هبة بريس - الرباط
قرر مجلس الحكومة، المنعقد، استثنائيا، اليوم الاثنين بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 أكتوبر 2021.
ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتشهد الحصيلة اليومية للاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة.
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
2
2
11 تعليقات
نلاحظ انخفاض والحكومة تلاحض ارتفاع لي دارها المخزن هيا اللي كاينا
لقد الفنا هذه الاسطوانة المشروخة
اصبح امر هذه الحكومة كلاعبي (الضامة)
حين يتمسك اللاعب بخانات الثماني
لا هو بفائز ولا خاسر
نرجو ان يكون آخر عهد لنا بالطواريئ الصحية سيما وان المدة التي تفصلنا عن نهاية أكتوبر ستكون الرؤيا اكثر وخصوصاً من حيث بلوغ العدد المنشود من الملقحين…
شكرآ لسيد الحكومة لماذا هذآ التكلف وهذا العناء والتعب في اخبار الشعب .. الشعب المغربي بهذا المستجد… الشعب المغربي بكل مكوناته وشرائحه يتنظر منكم الفرج والافراج لكنكم لازلتم على تعنتكم ….!!!!!!!!!
حالة الطوارئ بالمغرب لن تنتهي حتى يلقحوا المواطنين رقم 58مليون …..
الله اعلم الحكومة يجب عليها توضيح الامور. اثناء الحملات الانتخابية يكونون فصحاء وبعد ذالك يصبحون بكما..ويخرجون اعينهم على الناس..
يقال المثل المغربي (محاس بالمزود غير المخبوط به)حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حكومة فاشلة لا تعرف سوى نفسها والشعب المغربي تتركه يموت
نتمنى صعود حكومة جديدة في الانتخابات المقبلة يرفعون حالة الطوارئ بالمغرب بصفة نهائية والى الابد لانهاغ انهكت الاقتصاد الوطني والطبقة الهشة ينبغي على الحكومة المقبلة أن تتراجع عن جميع قراراتها التافهة .
على اى احترازات وحالة الطوارئ تتحدثون .. والشعب المغربي يعيش حياته طبيعية .. البارحة رأيت جو اعراس في الحي لانا ساكن فيه تكلفة والعمارية والجوق والناس داخلين وخارجين ولا حدا من رجال السلطة تحركت فيه ساكنا كأن شيئا لم يقع والحكومة الأن تقوم بتشديد الحضر الصحي وحالة الطوارئ عقلية غير مفهومة الضحك بعينيه هههههههه
حكومة مرتجلة في جميع قراراتها التافهة الانتخابات ستاتي حكومة جديدة هي من يتحدد القرار الذي يتعلق بالطواريئ الذي يكون في صالحها وربما في صالح الشعب المغربي بصفة خاصة هذا يعني أنها غير ملزمة باتخاذ قرار ما بعد الانتخابات …وانتم تعرفون من هم؟؟
تبارك الله على الشفافية والمصداقية حب الوطن ومراعاة مشاعر النفسية لشعب وكذا مصلحته وحياته المعيشية الصعبة وغيرها من العراقيل… إن هذه قمة الطنز والمهزلة تظنونه شعب مغفل لا يوعى بما يجري من حوله فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم