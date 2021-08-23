إلى غاية 10 أكتوبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد، استثنائيا، اليوم الاثنين بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 أكتوبر 2021.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشهد الحصيلة اليومية للاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة.

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