بعد إصابته بمتحور دلتا.. عادل بلحجام :”الحمد لله تعديت المرحلة الحرجة”

نجلاء مزيان - هبة بريس

طمأن الفنان و الإعلامي المغربي عادل بلحجام، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحسن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و نشر بلحجام التدوينة التالية:”الاحباب الحمد لله بدعواتكم اليوم بدات الحالة كتحسن و عديت من المرحلة الحرجة، شكرا ليكم بزاااف”.

و الجدير بالذكر أن الفنان و الإعلامي المغربي سبق أن أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم ذكرى ميلاده قائلا: اليوم عيد ميلادي واليوم اصاب بكوفيد متحور دلتا، الحمد لله”.

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