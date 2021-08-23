بعد إصابته بمتحور دلتا.. عادل بلحجام :”الحمد لله تعديت المرحلة الحرجة”
نجلاء مزيان - هبة بريس
طمأن الفنان و الإعلامي المغربي عادل بلحجام، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحسن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
و نشر بلحجام التدوينة التالية:”الاحباب الحمد لله بدعواتكم اليوم بدات الحالة كتحسن و عديت من المرحلة الحرجة، شكرا ليكم بزاااف”.
و الجدير بالذكر أن الفنان و الإعلامي المغربي سبق أن أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم ذكرى ميلاده قائلا: اليوم عيد ميلادي واليوم اصاب بكوفيد متحور دلتا، الحمد لله”.
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