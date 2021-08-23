“بيجيدي الشرق”: مرشحونا يتعرضون للضغط والتهديد
عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، عن أسفها لما وصفته ب”ممارسات غير مقبولة تمس بمصداقية العملية الانتخابية وبقواعد التنافس الشريف، موضحة أن هذه الممارسات تنضاف إلى سلسلة القوانين التراجعية وبعض القرارات الإدارية التعسفية”.
وعبرت الكتابة في بلاغ لها، عن تنديدها بالضغوطات، التي تصل حد التهديد، الممارسة على بعض مرشحي المصباح وبعض المواطنين والناخبين المتعاطفين معه لثنيهم عن مواصلة العمل إلى جانب الحزب في الدوائر المحلية، داعية السلطات المعنية إلى التطبيق الصارم للقانون للحيلولة دون إفساد العملية الانتخابية والتأثير على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها والإخلال بأركان البناء الديمقراطي، خاصة في ظل النزول المكثف للمال الانتخابي والدعايات السابقة لأوانها.
وأكدت على أن هيئات الحزب لن تتردد في التصدي لهذه الممارسات بكل الأشكال القانونية المتاحة، انتصارا للثوابت الدستورية للمملكة ولدولة القانون والمؤسسات.
وشددت “على أن الانخراط الفعال في تخليق الحياة السياسية وترشيد الممارسة الحزبية من خلال إعمال مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وأنظمة الحزب ومواثيقه، لاسيما ميثاق المنتخب”.
وجددت الدعوة إلى إعمال المقتضيات المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياسي، مع الاحتفاظ بحقها للجوء للمساطر المعتمدة في مواجهة كل من تولوا مهام انتدابية باسم الحزب ولم تسلك استقالاتهم منه مساطرها القانونية.
5 تعليقات
امر غريب ما يقول السيد الوزير المحترم.اذا كان مرشحو الحزب الحاكم وامين حزبهم هو الوزير الأول يتعرضون لما يقوله من تهديد ومضايقات فماذا سيقول المرشحون الاخرون وماذا يقول المواطن العادي الذي لا حول ولا قوة له الا بالله فهذا اعتراف صريح يا سيدي الوزير على انعدام الامن وسيادة اللاقانون في دولة (الحق والقانون).كما أنه اعتراف صريح بوجود لوبي يسير ويوجه مسار الانتخابات وبالتالي فوجود حزبكم على رأس الحكومة هو ايضا كان بتدبير وبتوجيه…ولا حول ولا قوة الا بالله.
بدء البكاء و العويل قبل الاوان.جاء وقت تقديم الحساب.يمهل ولا يهمل.هذه نتائج سياسات الكولسة والاقصاء التي كنتم تمارسونها فيما بينكم عواض خدمة مصالح المواطن الذي وضع تقته فيكم.لكن خدلتموه و اعتنيتم بخدمة مصالحكم:فلات، زوجات، سيارات فاخرة..الخ.و الآن البكاء و التضلم كعادتكم.قلة الحياء .الله يلعن إللي ما يحشم.عودوا إلى جحوركم المواطن لا يلدغ من الجحر ٣ مرات.
الله يلعن إللي ما يحشم سيرشوف روحك في المرايا
متى كانت الانتخبات نزيهة الشعب يرئ عكس ما يراه الحكام و المسؤلين و الواقع خير دليل حال المواطن الصحية و المادية و غيرها ………………………………………..الي اخره
مانراه من ممارسات ينطبق على حزبكم الذي احس بأن ساعة الحساب دقت، المنطقة الشرقية في ظل هذه الحكومة فقدت الأمل في تسييركم، البطالة، طرد العمال، غلاء المعيشة،….لاداعي للتضليل، لا يلدغ المرء من الجحر مرتين.