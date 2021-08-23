“الغموض” يلف حملة تلقيح الأطفال.. ومواطنون يطالبون الوزارة بتوضيحات

هبة بريس - الرباط

أياما قليلة قبيل بداية الموسم الدراسي، لا زالت وزارة الصحة تتكتم على تفاصيل حملة تلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة.

وفي حديث مع هبة بريس، عبر عدد من آباء وأولياء التلاميذ، عن استيائهم بسبب الغموض الذي يلف الحملة، وكذا تستر الوزارة الى حدود اليوم عن تفاصيلها وتاريخ انطلاقها.

وقدم عدد من الآباء تساؤلاتهم، حول طبيعة اللقاحات التي سيتلقاها أبنائهم وشروطها وكذا مكان وتاريخ انطلاق الحملة، لافتين أن الموسم الدراسي الجديد سينطلق بعد أيام غير أن حملة الوزارة لا تزال مجهولة التاريخ.

وطالب آباء التلاميذ، ايت الطالب، بالخروج للكشف عن تفاصيل حملة التلقيح وتقديم أجوبة شافية لتساؤلاتهم منتقدين نهجه سياسة الاذان الصماء منذ بداية الوباء ثم حملة التلقيح بالمغرب.

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