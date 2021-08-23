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لا إصابات محلية بالبلاد.. الصين تعلن الانتصار على كورونا من جديد

2021-08-23 / 10:47 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن النجاح في وقف انتشار “كوفيد – 19” في البلاد.

وأفادت السلطات الصحية الصينية بأن أمس الأحد، هو اليوم الأول، منذ شهر يوليو، الذي لم تسجل فيه داخل البلاد أي حالة إصابة أو انتقال للعدوى، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة إصابة جديدة في البلاد، لكنها كلها وافدة.

وكان قد سُجل ارتفاع في حالات الإصابة المحلية بكوفيد في 20 يوليو، حين جرى اكتشاف فيروس كورونا لدى العمال في المطار الدولي للمركز الإداري لمقاطعة جيانغسو الشرقية بمدينة نانجينغ. وكان هؤلاء العمال يتولون تنظيف الطائرات القادمة من الخارج. ومن نانجينغ ، انتشر الفيروس إلى جزء كبير من الأراضي الصينية، وسُجل في المجموع أكثر من 1200 حالة إصابة داخل البلاد.

واتخذت السلطات الصحية في الصين تدابير صارمة لمنع توسع المنطقة الموبوءة بالفيروس، بما في ذلك الإغلاق الصارم، وتقييد حركة وسائل النقل مع المناطق التي لوحظ انتشار العدوى فيها، وإجراء اختبار شامل عمليا للسكان في المناطق المتضررة.

ومنذ تفشي جائحة “كوفيد – 19” وحتى الآن تم تسجيل 94 ألف و652 حالة إصابة في الصين، وتوفي 4 آلاف و636 شخصا من الأمراض المرتبطة بالعدوى، فيما تم تسجيل آخر حالة وفاة في يناير 2021.

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