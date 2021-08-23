كريمة بنيعيش

صحيفة “إلباييس”: كريمة بنيعيش تستعد للعودة الى مهامها بمدريد

2021-08-23 / 10:38 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “إلباييس” أن كريمة بنيعيش، السفيرة المغربية لدى إسبانيا، تستعد للعودة الى مهامها بمدريد خلال الأيام القادمة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن عودة كريمة بنيعيش إلى مدريد “ستضع حدا للأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، التي نشأت بعد استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي من طرف إسبانيا”.

هذا وكان الملك محمد السادس، قد أعلن في خطاب ثورة الملك والشعب، سعي المغرب إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات مع إسبانيا” بعد الأزمة التي عرفتها العلاقات بين البلدين.

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