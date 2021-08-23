لسعد الشابي

مدرب الرجاء: “قلت لملك المغرب “سيدنا” لأنه نفع بلاده”

2021-08-23 / 9:49 صباحًا
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هبة بريس

رد مدرب الرجاء البيضاوي المغربي لسعد جردة عن التعليقات والهجوم الكبير الذي واجهه على صفحات التواصل الإجتماعي في تونس، عقب التصريحات التي أدلى بها عند فوز فريقه بلقب البطولة العربية لكرة القدم.

وأكد جردة في حوار مع شمس آف آم التونسية، أنه استعمال كلمة “جلالة الملك وسيدنا”، يدخل ضمن احترام المقامات وهو برتوكول معمول به في المغرب عند الحديث عن الملك محمد السادس، مضيفا : “في تونس ينادون أحد المسؤولين السياسيين بسيدنا الشيخ، ملك المغرب نفع بلاده أكثر من الشيوخ الذين حكموا تونس.

وتابع : ” أنا شرفت الوطن بفوزي بلقبين مع الرجاء في ظرف شهر ونصف وأنصح الأشخاص الذين انتقدوني أن يهتموا بإصلاح وضع البلاد، لقد تحدثت عن الوضع في تونس بكل حرقة وألم لأني لست مقتنعا بتدهور أحوال البلاد على جميع المستويات، لا أحد يمكن له التشكيك في الحب الذي اكنّه لتونس”.

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