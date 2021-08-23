الصورة تعبيرية

بحوالي 9 ملايين دولار.. اسرائيل تستثمر في فاكهة “الافوكادو” بالمغرب

2021-08-23 / 9:23 صباحًا
5
هبة بريس

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، بقيمة استثمار ضخمة.

وعلى حسابها الناطق باللغة العربية “إسرائيل بالعربية”، في “تويتر”، قالت إسرائيل: ” أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل “مهادرين”، عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب”.

وأضافت: “تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10000 طن من الأفوكادو سنويا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: العالم العربي يسجل أعلى مستوى بطالة في العالم

تقرير: العالم العربي يسجل أعلى مستوى بطالة في العالم

2021-08-20 / 11:07 صباحًا
Photo of وزارة الطاقة والمعادن تستعرض خارطة تطوير الغاز الطبيعي بالمغرب

وزارة الطاقة والمعادن تستعرض خارطة تطوير الغاز الطبيعي بالمغرب

2021-08-20 / 10:35 صباحًا
Photo of مكتب الصرف: الصادرات تسجل تحسنا مستمرا

مكتب الصرف: الصادرات تسجل تحسنا مستمرا

2021-08-20 / 9:16 صباحًا
Photo of بركان.. “الجيل الأخضر” يروم مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي بحلول 2030

بركان.. “الجيل الأخضر” يروم مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي بحلول…

2021-08-19 / 11:02 مساءً
Photo of تقرير: طنجة تسجل انخفاضا في أسعار المواد الغذائية خلال يونيو

تقرير: طنجة تسجل انخفاضا في أسعار المواد الغذائية خلال…

2021-08-19 / 1:24 مساءً
Photo of تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك بلغت 770,6 مليار درهم

تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك بلغت 770,6 مليار درهم

2021-08-18 / 4:21 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الاورو

بنك المغرب يعلن ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الاورو

2021-08-16 / 11:52 مساءً
Photo of أزيد من 13 ألف هكتار حجم المساحة المزروعة بفاكهة العنب بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

أزيد من 13 ألف هكتار حجم المساحة المزروعة بفاكهة…

2021-08-15 / 8:31 مساءً
Photo of تحسن قيمة الدرهم بـ 0,46 في المائة مقابل الأورو

تحسن قيمة الدرهم بـ 0,46 في المائة مقابل الأورو

2021-08-15 / 1:22 مساءً
Photo of صحيفة: المغرب الشريك الاستراتيجي للهند يعزز مكانته إقليميا

صحيفة: المغرب الشريك الاستراتيجي للهند يعزز مكانته إقليميا

2021-08-14 / 12:59 مساءً

‫5 تعليقات

  2. و أين سيتم هذا الاستثمار ( الضخم ) ؟ في أي منطقة من المغرب و كم هي المساحة المخصصة لهذا المشروع .؟
    أسئلة تختاج إلى التوضيح على الاقل لكي نتوحه إلى هناك لعلنا نجد فرصة عمل في (ضيعة الافوكا ). و في نفس الوقت نشيع من أكل هذه الفاكهة التي يصفها الجميع بالعجيبة.

  3. علاش اخنوش معندوش 9مليون دولار ؟ با استثمرها غي البلاد علاش نتسناو اجانب ؟ رئيس مجلس بلدي غي المغرب عندو 20 مليار سنتيم 😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق