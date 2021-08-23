بحوالي 9 ملايين دولار.. اسرائيل تستثمر في فاكهة “الافوكادو” بالمغرب

هبة بريس

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، بقيمة استثمار ضخمة.

وعلى حسابها الناطق باللغة العربية “إسرائيل بالعربية”، في “تويتر”، قالت إسرائيل: ” أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل “مهادرين”، عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب”.

وأضافت: “تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10000 طن من الأفوكادو سنويا”.

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