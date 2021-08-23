بحوالي 9 ملايين دولار.. اسرائيل تستثمر في فاكهة “الافوكادو” بالمغرب
هبة بريس
أعلنت الخارجية الإسرائيلية، عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، بقيمة استثمار ضخمة.
وعلى حسابها الناطق باللغة العربية “إسرائيل بالعربية”، في “تويتر”، قالت إسرائيل: ” أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل “مهادرين”، عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب”.
وأضافت: “تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10000 طن من الأفوكادو سنويا”.
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5 تعليقات
تسعة ملايين دولار رقم عادي….لا يعتبر صفقة استثمارية لبلد كالمغرب..اجرة شهرية للاعبين اثنين او ثلاثة…
و أين سيتم هذا الاستثمار ( الضخم ) ؟ في أي منطقة من المغرب و كم هي المساحة المخصصة لهذا المشروع .؟
أسئلة تختاج إلى التوضيح على الاقل لكي نتوحه إلى هناك لعلنا نجد فرصة عمل في (ضيعة الافوكا ). و في نفس الوقت نشيع من أكل هذه الفاكهة التي يصفها الجميع بالعجيبة.
علاش اخنوش معندوش 9مليون دولار ؟ با استثمرها غي البلاد علاش نتسناو اجانب ؟ رئيس مجلس بلدي غي المغرب عندو 20 مليار سنتيم 😂
لصاحب التعليق الأول.تعلق فقط من أجل التعليق.9ملايين دولار يعني ما يقارب 9مليار سنتيم مغربية.الله يعفو عليكم.
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مرحبا بهذا الإستثمار سنوفر له كل سبل النجاح إن شاء الله لدينا كفاءات عالية في العلوم الزراعية و مهندسين ذو خبرة عالية.