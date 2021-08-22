مناوشات واشتبكات خلال انتخاب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الداخلة‎‎

هبة بريس - الداخلة

شهدت عملية انتخاب رئيس الغرقة الفلاحية لجهة الداخة واد الذهب، مناوشات ومشادات عنيفة قبل انطلاقها وذلك بسبب منع بعض الأعضاء من الدخول ومحاولة دخول البعض الأخر بالقوة، الأمر الذي تطور لعراك واشتباكات بالأيدي.

وحسب ما عاينت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فإن الاشتباكات لم تنتهي، إلا بتدخل رجال الأمن الوطني عبر تعزيزات أمنية خاصة من فرقة التدخل السريع، التي استطاعت إعادة فرض الأمن والحد من المناوشات بين مجموعة من الأطراف.

هذا وتم انتخاب محمد أخطور، عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للغرفة الفلاحية لجهة الداخلة – وادي الذهب، فيما تم انتخاب كل من سيدي أحمد الخليل نائبا أولا للرئيس، وإبراهيم سالم الهيري نائبا ثانيا، وبثينة حنان نائبا ثالثا، ومحمد فاضل حميد نائبا رابعا.

كما ويتكون مكتب الغرفة أيضا من باربة حريبلات، ولعبيدي باهية، في منصبي كاتب المجلس ونائب الكاتب على التوالي، فيما تم تعيين العبد محمد عالي مقررا للميزانية.

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