وهبي : “مداخيل الرجاء الرياضي ستصل إلى 13 مليون دولار”

2021-08-22 / 8:42 مساءً
1
يوسف أقضاض: هبة سبور

أكد الناطق الرسمي لنادي الرجاء الرياضي سعيد وهبي في لقاء له على القناة الثانية أن فريقه سيتحصل على مداخل مالية مهمة ستصل إلى 13 مليون دولار.

و أوضح أن المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي سيعمل على تدبير المرحلة و الخروج من الأزمة المادية الخانقة التي يمر منها الفريق ،وذلك بسداد مستحقات اللاعبين و الدائنين.

كما وجه الشكر للاعبي الرجاء وعلى تضحياتهم الكبيرة مع الفريق و نجاحهم في تحقيق لقب دوري أبطال العرب و الذي يحمل اسم الملك محمد السادس نصره الله.

وختم قوله :” سنعمل على القيام بانتدابات وازنة و التحضير بشكل جيد للموسم الرياضي الجديد 2021 /2022 ، و علينا تحقيق البطولات لأن فريق الرجاء خلق من أجل ذلك كما سنعطي التكوين أهمية كبيرة”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدرب الرجاء: “قلت لملك المغرب “سيدنا” لأنه نفع بلاده”

مدرب الرجاء: “قلت لملك المغرب “سيدنا” لأنه نفع بلاده”

2021-08-23 / 9:49 صباحًا
Photo of حضور متميز للمغرب في لجان الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

حضور متميز للمغرب في لجان الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

2021-08-22 / 3:43 مساءً
Photo of جلالة الملك يهنئ الرجاء بعد تتويجه بكأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال

جلالة الملك يهنئ الرجاء بعد تتويجه بكأس محمد السادس…

2021-08-22 / 9:33 صباحًا
Photo of الرجاء الرياضي يحرز لقب كأس محمد السادس للأندية العربية

الرجاء الرياضي يحرز لقب كأس محمد السادس للأندية العربية

2021-08-21 / 11:19 مساءً
Photo of جامعة الكرة تقرر رسميا الاحتفاظ بـ 16 ناديا خلال الموسم الجديد من البطولة

جامعة الكرة تقرر رسميا الاحتفاظ بـ 16 ناديا خلال…

2021-08-21 / 7:50 مساءً
Photo of حمدالله: “أحترم تعاقدي مع النصر ولن أساومه أبدا”

حمدالله: “أحترم تعاقدي مع النصر ولن أساومه أبدا”

2021-08-21 / 5:01 مساءً
Photo of رسميا…الماص ينتدب اللاعب ياسين الرامي بعقد يمتد لموسمين

رسميا…الماص ينتدب اللاعب ياسين الرامي بعقد يمتد لموسمين

2021-08-21 / 4:08 مساءً
Photo of رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد بنزيما إلى غاية 2023

رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد بنزيما إلى غاية 2023

2021-08-20 / 2:54 مساءً
Photo of بطولة العالم لألعاب القوى: تأهل المغربيتين ربيعي وأزرور إلى نهائي 1500م

بطولة العالم لألعاب القوى: تأهل المغربيتين ربيعي وأزرور إلى…

2021-08-20 / 11:52 صباحًا
Photo of بطولة ألعاب القوى بكينيا: تأهل المغربي حمزة بوشاليخ لنهائي 1500م

بطولة ألعاب القوى بكينيا: تأهل المغربي حمزة بوشاليخ لنهائي…

2021-08-19 / 3:43 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق