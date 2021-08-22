وهبي : “مداخيل الرجاء الرياضي ستصل إلى 13 مليون دولار”

يوسف أقضاض: هبة سبور

أكد الناطق الرسمي لنادي الرجاء الرياضي سعيد وهبي في لقاء له على القناة الثانية أن فريقه سيتحصل على مداخل مالية مهمة ستصل إلى 13 مليون دولار.

و أوضح أن المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي سيعمل على تدبير المرحلة و الخروج من الأزمة المادية الخانقة التي يمر منها الفريق ،وذلك بسداد مستحقات اللاعبين و الدائنين.

كما وجه الشكر للاعبي الرجاء وعلى تضحياتهم الكبيرة مع الفريق و نجاحهم في تحقيق لقب دوري أبطال العرب و الذي يحمل اسم الملك محمد السادس نصره الله.

وختم قوله :” سنعمل على القيام بانتدابات وازنة و التحضير بشكل جيد للموسم الرياضي الجديد 2021 /2022 ، و علينا تحقيق البطولات لأن فريق الرجاء خلق من أجل ذلك كما سنعطي التكوين أهمية كبيرة”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2