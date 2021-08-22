بينهم الأمين العام…”الجرار” يعلن عن وكلاء لوائحه بجهة سوس ماسة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أعلنت الامانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة عن اسماء مرشحات ومرشحي الحزب في الدوائر المحلية والجهوية للإنتخابات البرلمانية المقبلة بجهة سوس ماسة.
وتمت تزكية، حميد وهبي بدائرة اكادير اداوتنان، و محمد ودمين بدائرة ازكان ايت ملول، و احمد بومكوك بدائرة اشتوكة أيت باها، و ربيعة ادراق بدائرة تزنيت .
فيما تم تزكية أيضا، خالد الحاتمي بدائرة تارودانت الجنوبية، و عبد اللطيف وهبي بدائرة تارودانت الشمالية، و حسن التابي بدائرة طاطا .
اما وكيلة لائحة الدائرة التشريعية الجهوية لجهة سوس ماسة فقد تمت تزكية حنان الماسي من تارودانت.
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