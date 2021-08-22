تعزية في وفاة زوجة خال الزميل “يسير الإيحيائي ” مراسل مكتب مدريد

2021-08-22 / 7:30 مساءً
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قال تعالى 《يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 》.

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المشمولة بعفوه ورحمته السيدة “فاطمة” زوجة خال زميلنا “يسير الإيحيائي” مدير مكتب “هبة بريس ” بالعاصمة مدريد.

 

وإذ يتقدم طاقم عمل الجريدة لعائلة “أسويق” وعائلة زميلنا بأصدق عبارات التعزية والمواساة القلبية في هذا المصاب الجلل ، راجين من العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمذ الفقيدة بالرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح الجنان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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