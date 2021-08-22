هبة بريس -الرباط

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4661 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 810.949 حالة في المغرب.

وأوردت ذات الوزارة، أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 25.655 من الفحوصات خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.831.347 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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