تسجيل 4661 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”
هبة بريس -الرباط
أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4661 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 810.949 حالة في المغرب.
وأوردت ذات الوزارة، أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 25.655 من الفحوصات خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.831.347 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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13 تعليقات
تخفيف من عدد اختبار كورونا غرضها بالاساس خفض عدد الحالات استعدادا للانتخابات
حمد لله ارقام منخفضة وكن مع يوم واحد ويومين رجوع من العطلة نتمناها بشرى خير وكذا بشرى إنخفاض اكثر خلال هذه الايام القادمة انشاءالله
عندما تنتهي الانتخابات ستكون الاصابات والوفيات جد مرتفعة فترقبوامن الحكومة الاغلاق الكلي هههههههه الجلوس في منازلكم حتى تتعلم ا الطبخ وغسل الاواني بالنسبة لرجال هههههههه
رغم عدد الاصابات في انخفاض ولكن بسبب تحاليل قليلة لكن م سبب الوفيات 115 رقم مخيف صراحة ولا اجراء الحكومة الفاشل غرضهم الواحد هو الانتخابات ولا يهمهم الأمر في ارتفاع الوفيات.
عندنا نقص في الاوكسجين الصناعي في المستشفيات اتمنى من ملكنا لاعطاء الاوامر لابرام صفقات مع شركات صناعة الاوكسجينخ عالمية لإقامة المزيد المصانع لإنتاج الاوكسجين هنا في بلدنا الحبيب سد الخصاص التي تعرفها الكثير من المستشفيات بالمغرب لأننا نرى ماعاد صناعات السيارات والطائرات وغيرها من الصناعات فلما لانرى صناعات الاوكسجين على العلم اننا لدينا عقول عبقرية موهوبة في شتى المجالات
السبت والاحد لو ذهب كل مصابين لإجراء الفحوصات اوجد رقم مخيف أعلى بكثير من الارقام الرسمية …. البوادي.. يا وزارة الصحة.!!!
ارقام غير مفهومة لا قيود ولاتشديد السلطات غائبة عن الوجود عن الساحة الشواطئ ولكن اماكن التنوير والاستغفار فهي مغلفة
الحمدلله على كل حال الله يرحم امواتنا ويسكنهم فسيح جناته . بالامس 29 ألف تحليلة اعطونا 6400اصابة واليوم 25 ألف تحليلة اعطتنا 4661 إصابة يعني الامور نوعا ما في انخفاض ملموس الى استقرار الصعب كنا نتمنى عدد الوفيات بقا بكثير من الامس لكن للأسف الشديد ارتفع .نتمنى الأيام القادمة يكون الوضع افضل يآرب آمين يارب.
نسأل الله لنا ولكم الرحمة والمغفرة والعتق من النار ورفع الله هذآ الفيروس القاتل.
يوم الاثنين السابق تجدد الحلات في عدد الإصابات والوفيات كونوا يموتون باختناق التنفس بسبب تعفن الرئتين. المسؤولين ؤفكرون. همهم الوحيد هو الانتخابات . لك الله يا من وصلت به الى الإنعاش .
الرقم غير مظبوط مقارنة مع عدد الكوشوفات والدليل عدد الوفيات الله يلطف بنا يارب
ها نحن اليوم نتابع معكم الحلقة من مسلسل سامحوني المتعلق ب كوفيد 19 اليوم الحمد لله تقلصت مشاكل كوزان مع عائلته كما جرى اليوم في انخفاض الإصابات ولك الله اعلم ماذا يخبئ كوزان ورائه كما سيفعل الكوفيد 19 معنا ما يخبؤه معنا من مفاجأة من خلال ارتفاع وانخفاض والله اعلم فترقبوا احداث ما سيجري في مسلسل سامحوني المتعلق ب كوفيد 19 وفرجة ممتعة هههههههه
لمتابعة تحسن الحالة الوبائية بالمغرب نقسم عدد الحالات على عدد التحليلات مثلا اليوم 4661:25655=18؛0 واحسبها جيدا ههه