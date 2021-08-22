الابراهيمي :”المستفز أكثر هو أن تدرج فرنسا ملقحي سينوفارم في خانة غير الملقحين“‎‎

هبة بريس - الرباط

استغرب البروفيسور، عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، عدم اعتراف فرنسا بلقاح سينوفارم، وعدم تعليل قرارها بتعليل علمي كما فعلت دول أوروبية أخرى كإسبانيا و منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المستفز أكثر هو أن تدرج ملقحي سينوفارم في خانة غير الملقحين.

البروفيسور الإبراهيمي، قال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. أنه و وفيا لهذه المقاربة العلمية، حاول الإجابة عن عشرة من تساؤلات المتابعين و تعاليقهم.

بالنسبة للحالة الوبائية قال الابراهيمي :” أظن أننا نمر بأوج الموجة …و يمكن أن نتكلم عن تسطيح للمنحنى الوطني… و لكنه يبقى زائف… لأن الجهات لم تعرف الموجة في نفس الوقت… فرغم تحسن الحالة الوبائية بجهتي سوس و مراكش… أظن أن جهة الرباط و طنجة-تطوان ستعرف ارتفاع عدد الاصابات و أتمنى أن نكون مستعدين لمواجهتها….“.

وبخصوص صحة أرقام إصابات فيروس كورونا، قال الابراهيمي:”كما قلنا دائما فرقم الاصابات ليس من يحدد التطور الوبائي بل هو نسبة الإيجابية… عدد الحالات الايجابية في 100 تحليلة… و كما يبين المنحني فكل الموجات التي عرفها المغرب مقرونة بارتفاع هذا المؤشر… و يمكن أن نقول اليوم أنه استقر و لكن بتفاوت بين الجهات… بموازاة ذلك هناك تطور إيجابي لمؤشر نسبة الفتك و الذي تراجع و الحمد لله من 1.7 إلى1.4..”.

وفيما يخص السلالات و الموجات المتعلقة بفيروس كورونا، قال ذات المتحدث ”في هذا الرسم التبياني يظهر جليا أن الموجات في الحقيقة هي نتيجة تطور و سيادة سلالة جديدة… فكل الموجات في المغرب كانت مقرونة بهذا بداية ب د614 إلى الألفا و الدلتا… و بسيادة كاملة للسلالة دلتا، يمكن أن نقول أننا نعيش ذروة الموجة….“.

وبخصوص عدم اعتراف فرنسا بلقاح سينوفارم، قال :”وضع المغرب من طرف فرنسا في اللائحة الحمراء كما وضعناها في لائحتنا ب قرار علمي نحترمه… و لكن ما لا أفهمه لماذا لا تتبع ذلك بقرار علمي أخر باعتماد سينوفارم كما فعلت دول أوروبية أخرى كإسبانيا و منظمة الصحة العالمية… المستفز أكثر هو أن تدرج ملقحي سينوفارم في خانة غير الملقحين… بأي دليل علمي… الله أعلم… و لنطرح السؤال العلمي هل على الملقحين بسينوفارم التلقيح بفايزر حال وصولهم إلى فرنسا؟ و على أي أساس علمي؟“.

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