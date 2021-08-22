ألحقوا خسائر بممتلكات المواطنين…توقيف خمسة مشجعين كرويين بالبيضاء

هبة بريس-الرباط

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت 21 غشت الجاري، عن توقيف خمسة أشخاص محسوبين على “إلترات” مشجعي فرق كرة القدم، تتراوح أعمارهم بين 18 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة.

وجرى توقيف أربعة من المشتبه فيهم على خلفية مشاركتهم في نزاع تطور إلى تبادل للعنف والرشق بالحجارة بين فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم بمدينة “الأزهار”، وهو ما تسبب في إلحاق أضرار مادية بسيارتين كانتا مستوقفتين بعين المكان، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

كما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بمنطقة “سيدي مومن”، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بإقامة “البديع” بنفس المنطقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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