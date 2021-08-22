تارودانت : ساكنة عين برجا تحتج على إقامة محطة لمعالجة المياه العادمة

2021-08-22 / 3:48 مساءً
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ع. اللطيف بركة- هبة بريس

نظمت ساكنة دوار أولاد عبو بجماعة سيدي بورجا التابعة لإقليم تارودانت، صباح اليوم الأحد 22 غشت الجاري، وقفة احتجاجية وذلك على خلفية تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة من طرف جماعة مشروع عين المديور بالأراضي الفلاحية للسكان وبالقرب من مساكنهم،

وأعربت الساكنة في هذه الوقفة عن رفضها المطلق لمشروع محطة معالجة المياه العادمة، ذلك أن تشييدها تم في تغييب تام لحقوق الساكنة في بيئة سليمة وصحية.

هذا، وعبرت الساكنة خلال الوقفة الاحتجاجية عن شجبها إنشاء هذه المحطة بالقرب من دوار أولاد عبو، مطالبة الجهات المعنية بإيجاد مكان آخر خارج مناطق تمركز الساكنة، خوفا من الأضرار الصحية لهذا المشروع.

وعلى ضوء ذلك، طالب المحتجون من عامل إقليم تارودانت بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحقهم، وفتح تحقيق في مثل هذه المشاريع التي تضر بالساكنة وتلوث مجالهم البيئي.

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