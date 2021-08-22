بعد طلاقه من سمية الخشاب…أحمد سعد يعقد قرانه للمرة الرابعة

2021-08-22 / 3:45 مساءً
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نجلاء امزيان- هبة بريس

احتفل الفنان المصري أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، في حفل اقتصر على العائلة و بعض المقربين فقط.

و عمد سعد أن يحتفل بزواجه الرابع في يوم ميلاده، بعد أن كان حفل الخطوبة الخاص به في نفس اليوم أيضا، حيث نشر مجموعة من صور عقد القران في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

و أرفق الفنان المصري الصور بالتعليق التالي :”الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمدلله ادعو لنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

و تعد هذه الزيجة الرابعة للفنان المثير للجدل أحمد سعد، الذي انفصل قبل سنوات عن الفنانة سمية الخشاب، الأمر الذي خلق وقتها ضجة كبيرة بسبب الخلافات التي كانت بينهما.

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