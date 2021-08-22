طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم جوي مخيف

2021-08-22 / 2:58 مساءً
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هبة بريس- وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن طائرة ريال مدريد التي كانت تقل بعثة الفريق إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، لمواجهة فريق ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني، نجت من حادث تصادم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا، قيل إنها لطائرة بعثة ريال مدريد التي كانت على وشك الهلاك بسبب حادث احتمال تصادم جوي.

ويظهر من خلال الصور المتداولة، طائرة ريال مدريد وهي على وشك أن تصطدم بطائرة أخرى، وبدا الأمر مخيفا، ولكن كل شيء مر بخير، ووصلت الطائرة بسلام في نهاية الأمر إلى فالنسيا.

في المقابل، نفت تقارير أخرى هذه الإشاعات، وقالت إن طائرة ريال مدريد وطائرة أخرى كانتا تسيران في نفس المسار ولكن على ارتفاع مختلف، وهو ما يجعل إمكانية تصادمهما مستحيلا.

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