مفتي مصر يحسم الجدل حول اشتراط الزواج بمدة معينة

2021-08-22 / 2:40 مساءً
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هبة بريس- وكالات

علقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، على إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج، كـ”زواج البارت تايم”، معتبرة أنه “يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم”.

وفي بيان لها، قالت دار الإفتاء: “لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليها ديننا الحنيف ورعتها قوانين الدولة”.

وأضافت: “ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك، يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، مشيرة إلى أن “الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معين، وإلا كان زواجا محرما، ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية”.

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