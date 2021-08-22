جرسيف : مصرع عامل بناء و إصابة اثنين في حادث شغل بورش بناء

هبة بريس- جرسيف

لقي عامل بناء مصرعه وأصيب اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الاحد 22 غشت ، في حادث انهيار سور بورش بناء ملعب القرب بحي النكد.

وأفادت مصادر الموقع بأن الحادث وقع صباح يوم الاثنين عندما كان عمال البناء يقومون بأشغال بملعب القرب بحي النكد ، مما أدى إلى انهيار حائط خلف مصرع أحد العمال في الحال، فيما اصيب اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات. كما تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد والوقوف على ملابسات الحادث

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