بمناسبة عيد زواجهما … سعد المجرد و شقيقه يفاجئان رشيد الوالي و زوجته

نجلاء مزيان: هبة بريس

فاجأ النجم المغربي سعد المجرد و شقيقه علي، الفنان رشيد الوالي و زوجته، حيث قاما بالاحتفال بهما في أحد المطاعم الفاخرة بالديار الفرنسية بمناسبة عيد زواجهما.

و وثق الوالي المناسبة بالفيديو الذي نشره بمختلف صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليه :” ما سالينا الخدمة ديالنا فباريس وقبل منرجع درت مفاجأة لابتسام وهي اللقاء مع حبيبي سعد والاخ ديالو علي واختي غيثة اللي حتافلو بزواجنا فجو عائلي”.

و أضاف :” الحمد لله عليها ساعة، شكرا ليكم سعد على هاذ الفرحة واللي كنشاركها مع لفناز ديالي وديال سعد واللي كيحضر ليكم مفاجأة زوينة احبكم”.

و بدورها زوجة الوالي “ابتسام” حرصت على تقديم الشكر “للمعلم” و شقيقه عبر حسابها بموقع “انستغرام” قائلة :” مفاجأة سعد لمجرد و الأخ ديالو علي و غيثة اللي احتفلوا بعيد زواجنا فجو عائلي في باريس شكرا ليكم على هاد الفرحة”.

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