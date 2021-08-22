بمناسبة عيد زواجهما … سعد المجرد و شقيقه يفاجئان رشيد الوالي و زوجته

2021-08-22 / 1:04 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

فاجأ النجم المغربي سعد المجرد و شقيقه علي، الفنان رشيد الوالي و زوجته، حيث قاما بالاحتفال بهما في أحد المطاعم الفاخرة بالديار الفرنسية بمناسبة عيد زواجهما.

و وثق الوالي المناسبة بالفيديو الذي نشره بمختلف صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليه :” ما سالينا الخدمة ديالنا فباريس وقبل منرجع درت مفاجأة لابتسام وهي اللقاء مع حبيبي سعد والاخ ديالو علي واختي غيثة اللي حتافلو بزواجنا فجو عائلي”.

و أضاف :” الحمد لله عليها ساعة، شكرا ليكم سعد على هاذ الفرحة واللي كنشاركها مع لفناز ديالي وديال سعد واللي كيحضر ليكم مفاجأة زوينة احبكم”.

و بدورها زوجة الوالي “ابتسام” حرصت على تقديم الشكر “للمعلم” و شقيقه عبر حسابها بموقع “انستغرام” قائلة :” مفاجأة سعد لمجرد و الأخ ديالو علي و غيثة اللي احتفلوا بعيد زواجنا فجو عائلي في باريس شكرا ليكم على هاد الفرحة”.

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‫4 تعليقات

  1. تفطحوا مع راسكوم بأموال دافعي الضرائب والدعم المخزي الذي تتلقونه من العصابة.الدول التي تحترم مواطنيها لا تمنح للفنانين دعم .هداك مشروع المخرج يربح او يخسر حياتو هاديك بحال اي مشروع. ولكن دار السيبا ربحو على ظهر الشعب ماشي مشكل

  3. لمذا كل هذه الاخبار التي لا نهتم بها؟ نرجوكم تفادي مثل هذه الاخبار في هذه الفترة العصيبة حيث الكل يبحث عن لقمة العيش

  4. واش هاد الحفلة وطنية و لا دينية ؟ واحد محتفل مع مراتو في فرنسا ماشي المغرب . و حنا مهرسينا راسنا بأخبارو و أخبار صحابو ! و المواطن مالاقي باش يديباني ! عيب و حشومة و حرام !

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