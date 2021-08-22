20 قتيلا على الأقل في مطار كابل خلال الأسبوع الماضي

2021-08-22 / 1:31 مساءً
1
هبة بريس- وكالات

أكد مسؤول في حلف الناتو أن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال الأسبوع الأخير في مطار كابل ومحيطه على خلفية عمليات الإجلاء المتواصلة من المدينة منذ سقوطها في قبضة حركة “طالبان”

المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لوكالة “رويترز” اليوم الأحد: “الأزمة خارج مطار كابل مؤسفة، ونركز على إجلاء جميع الأجانب في أسرع وقت ممكن”.

ولفت المسؤول إلى أن قوات الناتو المنتشرة في المطار تلتزم بالابتعاد لمسافة محددة عن مناطقه الخارجية، بغية تفادي أي اشتباكات مع مسلحي حركة “طالبان” التي سيطرت على العاصمة الأفغانية قبل أسبوع.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
14

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم جوي مخيف

طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم…

2021-08-22 / 2:58 مساءً
Photo of مفتي مصر يحسم الجدل حول اشتراط الزواج بمدة معينة

مفتي مصر يحسم الجدل حول اشتراط الزواج بمدة معينة

2021-08-22 / 2:40 مساءً
Photo of أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

2021-08-22 / 12:38 مساءً
Photo of ترامب:الانسحاب من أفغانسان أكبر إهانة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب:الانسحاب من أفغانسان أكبر إهانة في تاريخ الولايات المتحدة…

2021-08-22 / 11:08 صباحًا
Photo of سيدة أفغانية تضع طفلتها على متن رحلة إجلاء أمريكية

سيدة أفغانية تضع طفلتها على متن رحلة إجلاء أمريكية

2021-08-22 / 11:00 صباحًا
Photo of صحيفة تونسية: الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال رئيس البلاد

صحيفة تونسية: الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال رئيس البلاد

2021-08-22 / 10:20 صباحًا
Photo of اتفاق أمريكي اسباني.. احداث قاعدتين عسكريتين لاستقبال لاجئين أفغان

اتفاق أمريكي اسباني.. احداث قاعدتين عسكريتين لاستقبال لاجئين أفغان

2021-08-22 / 9:43 صباحًا
Photo of اسبانيا.. اعتقال مغربيين والبحث عن ثالث بتهمة اغتصاب فتاة

اسبانيا.. اعتقال مغربيين والبحث عن ثالث بتهمة اغتصاب فتاة

2021-08-21 / 10:08 مساءً
Photo of تحسبا لتدفق المهاجرين الأفغان.. اليونان تشيد سياجاً على الحدود مع تركيا

تحسبا لتدفق المهاجرين الأفغان.. اليونان تشيد سياجاً على الحدود…

2021-08-21 / 6:11 مساءً
Photo of أردوغان: على “طالبان” عدم تكرار أخطاء الماضي

أردوغان: على “طالبان” عدم تكرار أخطاء الماضي

2021-08-21 / 4:12 مساءً

تعليق واحد

  1. لن تسمع الا القتل وقطع الرؤوس والرجم رجعوا ب 1400 سنة للوراء ايام بداية الجاهلية والتي لا زالت مستمرة في الدول المتخلفة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق