مصيره الاعدام.. اسبانيا تقرر تسليم دركي جزائري منشق للعسكر

2021-08-22 / 11:59 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

أعلنت المعارضة الجزائرية في الخارج أن السلطات الإسبانية أبلغت محامي الناشط السياسي المعارض محمد عبد الله، أنها قررت ترحيله الى الجزائر .

الناشط الحقوقي الإسباني والمختص في العلوم السياسية “بيدرو التاميرانو” قال في تغريدة له: ” إذا قامت إسبانيا بتسليم الشاب محمد عبد الله إلى الجزائر ، فإن النظام الشمولي الجزائري سيقتله بمجرد أن تطأ قدمه البلاد. سوف تكون إسبانيا متواطئة في عمل عنيف وإرهابي”

وأضاف: “أكثر من ذلك فإن قرار السلطات الإسبانية في حال تنفيذه سيشكل خطرا داهما على حياة محمد عبد الله، في ظل نظام يمارس التعذيب الممنهج بشهادة كل المنظمات الحقوقية الجزائرية والدولية”، وفق تعبيره.

يذكر أن محمد عبد الله كان ينتمي إلى سلاح الدرك الجزائري، برتبة رقيب أول، إلا أنه غادر الجزائر منذ 3 سنوات، واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لفيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني.

وبعد مغادرة التراب الجزائري نحو إسبانيا، طلب محمد عبد الله اللجوء السياسي لدى مدريد، إلا أن السلطات الإسبانية لم ترد على طلبه سلبًا أو إيجابًا وبقي ملفه قيد الدراسة.

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‫5 تعليقات

  1. إذا أُعدِم فسيكون محظوظا . المرعب هو أنه يتعرض لشتى أنواع التعذيب ، كما عُذِّب ذلك الذي أُحرِق حيا في منطقة القبايل بتهمة لم تثبت عليه أثناء الحرائق الاخيرة .
    هكذا و نتمنى أن يُعجل الله بزوال الحكام الفاشيين عن صدور الجزائريين . فقد طغوا و تجبروا و لم يسلم منهم إلا من يساندهم و يتملق لهم .

  3. لقد اشترت عصابة الكبرانات رأس المعارض و الدركي السابق محمد عبدالله من اسبانيا بثمن غالي جدا وهو تنازل الجزائر عن عدة جزر بحرية لفائدة الاسبان و كدا ترسيم الحدود البحرية و تنازل العصابة عن أميال بحرية و خفض تمن الغاز المصدر الى الاسبان ا ضافة الى منح عدة فرص استثمارات وتنازلات للاسبانيين في بلاد الكبرانات وكدا استثمار افراد العصابة باسبانيا بشروط اسبانية و زيادة على كل دلك منح ملايين الدولارات كرشوة للحكومة الاسبانية.
    كل هدا مقابل رأس دركي بسيط و معارض فاضح للعصابة.

  4. اكبر خطا ارتكبه هو ذهابه إلى إسبانيا التي لا تحترم نفسها ولاتحترم الغير.كان عليه الذهاب الى السويد مثلا.

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