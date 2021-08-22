ترامب:الانسحاب من أفغانسان أكبر إهانة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

2021-08-22 / 11:08 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما حادا على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ووصفها بأنها ” أكبر إهانة للسياسة الخارجية” في تاريخ الولايات المتحدة.

وألقى ترامب، الجمهوري الذي قال إنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، باللوم مرارًا على بايدن، وهو ديمقراطي، لسقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان على الرغم من أن الانسحاب الأمريكي الذي تسبب في سقوط أفغانستان تم التفاوض عليه من قبل إدارته.

وقال ترامب في اجتماع حاشد لمؤيديه بالقرب من كولمان بولاية ألاباما “إن خروج بايدن الفاشل من أفغانستان هو العرض الأكثر إثارة للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة من قبل زعيم أمة، على الإطلاق”.

ويحاول قادة طالبان تشكيل حكومة جديدة بعد أن اجتاحت قواتهم جميع أنحاء البلاد مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد عشرين عاما، مع انهيار الحكومة والجيش المدعومين من الغرب.

ومن جانبه، انتقد بايدن الجيش الأفغاني لرفضه القتال، واستنكر الحكومة الأفغانية المخلوعة الآن، وقال أنه ورث اتفاق انسحاب سيئا من ترامب.

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تعليق واحد

  1. وترامب لا يفكر إلا في عظمة أمريكا وسمعتها وسيطرتها على دولة ضعيفة أرهقتها الحروب لسنين طويلة لا يهمه كم يسقط كل يوم من ضحايا أفغان بسبب وجود الجيش الأمريكي في هذا البلد الجريح.بايدن رئيس متعلقل تصرف بحكمة وانقذ أفغانستان من حمام دم في الوقت الذي تبين أن جل الافغانيين في جانب طالبان.

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