سيدة أفغانية تضع طفلتها على متن رحلة إجلاء أمريكية

هبة بريس- وكالات

شهدت إحدى رحلات الإجلاء الجوية التي تقوم بها أمريكا بعد سيطرة حركة “طالبان” على كابول واقعة ولادة سيدة أفغانية على متنها.

وأشار سلاح الجو الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن الأم الأفغانية أنجبت طفلتها بعد هبوطها مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أمس السبت.

وقالت قيادة الحركة الجوية الأمريكية إن “المرأة الأفغانية دخلت المخاض على متن طائرة نقل من طراز (C-17) خلال المرحلة الثانية من رحلتها هربا من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وكانت الرحلة من قاعدة انطلاق في الشرق الأوسط إلى القاعدة الجوية الأمريكية الكبيرة في ألمانيا”.

وأضاف سلاح الجو الأمريكي أن “الأم بدأت تعاني من مضاعفات عندما كانت الطائرة على ارتفاع طيرانها، لكن قائد الطائرة قرر الهبوط قليلا لزيادة الضغط الجوي في الطائرة، مما ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذ حياة الأم”.

وتابعت التغريدة إنه “بمجرد وصول الطائرة إلى الأرض في قاعدة رامشتاين بألمانيا، ساعد أفراد من المجموعة الطبية رقم 86 التابعة للقوات الجوية في ولادة الطفل في حجرة الشحن التابعة لـ(C-17)، ثم تم نقلهما إلى مرفق طبي قريب، وكانا في حالة جيدة”.

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