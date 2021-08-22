اتفاق أمريكي اسباني.. احداث قاعدتين عسكريتين لاستقبال لاجئين أفغان

هبة بريس- وكالات

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على استخدام قاعدتين عسكريتين جنوبي إسبانيا لاستقبال الأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، بحسب “رويترز”.

وخلال مكالمة هاتفية استغرقت 25 دقيقة ليلة السبت اتفق بايدن وسانشيز على أنه من الممكن استخدام قاعدة “مورون دي لا فرونتيرا” بالقرب من إشبيلية، وقاعدة “روتا” بالقرب من كاديز لاستقبال لاجئين من أفغانستان لحين ترتيب سفرهم إلى دول أخرى.

وكتب سانشيز في تغريدة على تويتر: “لقد انتهيت للتو من محادثة هامة مع الرئيس جو بايدن ناقشنا خلالها العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الموقف في أفغانستان والتعاون بين حكوماتنا في إجلاء المواطنين من هذا البلد”.

ووصلت طائرة تحمل 110 لاجئين أفغان وأسرهم إلى مركز تابع للاتحاد الأوروبي ومقره إسبانيا في قاعدة عسكرية خارج مدريد ليلة السبت. ومن بين هذا العدد 36 شخصا عملوا مع الإدارة الأمريكية في أفغانستان.

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